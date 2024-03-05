Об этом 24 Каналу сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Он подробно рассказал об особенностях очередного вражеского обстрела Одесской области.

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Тактика неизменна

Противник составил и запрограммировал маршруты для БпЛА над жилыми домами и промышленными объектами. Поэтому боевая работа защитников неба была осложнена этими обстоятельствами. Ведь трагические последствия бывают не только от попаданий целого дрона, но и от обломков.

Воздушные силы пытались уничтожать "Шахеды" не над городом, чтобы исключить попадание в людей. К счастью, эта атака обошлась без пострадавших. Однако враг повредил здание рекреационного объекта и частный дом.

Слава Богу, что попало в объект, где с начала полномасштабного вторжения никого нет. Это показывает, что наша тактика тоже себя оправдывает,

– сказал представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Как отметил Братчук, эта массированная атака была большей по количеству воздушных целей, чем 2 марта, когда "Шахед" попал в жилой дом и погибло 12 человек, среди них – 5 детишек.

Ночью 5 марта на Одессу и район летели 22 дрона-камикадзе, из которых 18 защитники неба ликвидировали. Процент сбития снова очень высокий, несмотря на то, что атака была активна. Это чувствовали на себе жители Одессы,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии Юг.

В то же время тактика врага неизменна: дроны заходили с моря. К тому же оккупанты максимально уменьшают высоту над водной поверхностью. Таким образом россияне пытаются уменьшить время для сбивания беспилотников силами ПВО.

Как уменьшить интенсивность атак на Одессу

По мнению Братчука, Украина должна бить на опережение. В частности, наносить удары по площадкам, с которых оккупанты запускают "Шахеды".

Нам известны эти локации, несмотря на то, что враг пытается их замаскировать и спрятать. Это мыс Чауда, Балаклава и тому подобное,

– добавил представитель Украинской добровольческой армии Юг.

Конечно, для этого Вооруженным Силам Украины нужно соответствующее вооружение. К примеру, ракеты Taurus предусмотрены для того, чтобы использовать их для поражения подземных командных пунктов.

Уверен, что соответствующая работа будет проведена. Это самый главный сценарий с нашей стороны, который позволит уменьшить вражеские возможности атаковать, в частности Одессу. Другого варианта нет,

– сказал Братчук.

Он отметил, что враг тоже совершенствует свои "Шахеды" и пытается менять тактико-технические характеристики. Чтобы этого не допустить, то надо бить на опережение.

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