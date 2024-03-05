Про це 24 Каналу повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він детально розповів про особливості чергового ворожого обстрілу Одеської області.

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Тактика незмінна

Противник склав та запрограмував маршрути для БпЛА над житловими будинками та промисловими об'єктами. Тож бойова робота оборонців неба була ускладнена цими обставинами. Адже трагічні наслідки бувають не лише від влучань цілого дрона, а й від уламків.

Повітряні сили намагалися знищувати "Шахеди" не над містом, щоб унеможливити влучання в людей. На щастя, ця атака обійшлася без постраждалих. Проте ворог пошкодив будівлю рекреаційного об'єкта та приватний будинок.

Слава Богу, що влучило в об'єкт, де від початку повномасштабного вторгнення нікого немає. Це показує, що наша тактика теж себе виправдовує,

– мовив речник Української добровольчої армії Південь.

Як зазначив Братчук, ця масована атака була більшою за кількістю повітряних цілей, ніж 2 березня, коли "Шахед" влучив у житловий будинок й загину 12 людей, серед них – 5 діточок.

Вночі 5 березня на Одесу та район летіли 22 дрони-камікадзе, з яких 18 захисники неба ліквідували. Відсоток збиття знову дуже високий, попри те, що атака була активна. Це відчували на собі мешканці Одеси,

– зауважив речник Української добровольчої армії Південь.

Водночас тактика ворога незмінна: дрони заходили з моря. До того ж окупанти максимально зменшують висоту над водною поверхнею. У такий спосіб росіяни намагаються зменшити час для збиття безпілотників силами ППО.

Як зменшити інтенсивність атак на Одесу

На думку Братчука, Україна повинна бити на випередження. Зокрема, завдавати ударів по майданчиках, з яких окупанти запускають "Шахеди".

Нам відомі ці локації, попри те, що ворог намагається їх замаскувати та сховати. Це мис Чауда, Балаклава тощо,

– додав речник Української добровольчої армії Південь.

Звісно, для цього Збройним Силам України потрібно відповідне озброєння. До прикладу, ракети Taurus передбачені для того, щоб використовувати їх для ураження підземних командних пунктів.

Впевнений, що відповідна робота буде проведена. Це найголовніший сценарій з нашого боку, який дозволить зменшити ворожі можливості атакувати, зокрема Одесу. Іншого варіанта немає,

– сказав Братчук.

Він наголосив, що ворог теж удосконалює свої "Шахеди" та намагається змінювати тактико-технічні характеристики. Аби цього не допустити, то треба бити на випередження.

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