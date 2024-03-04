Внаслідок російської атаки у ніч на 2 березня в Одесі постраждало 20 осіб, зокрема, вагітна. На стаціонарному лікуванні залишаються троє.
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В якому стані постраждалі
2 людини перебувають в реанімаційному відділені, їх загальний стан важкий, 1 – у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні,
– повідомили в Департаменті охорони здоров'я.
Додали, що лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.
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Українські діти – воєнні цілі Росії: окупанти вбили ще 5 малолітніх
Російські терористи вбили ще 5 маленьких українців. Зокрема:
- 4-місячного Тимофія,
- 7-місячну Лізу,
- 3-річного Марка,
- 8-річну Злату,
- Сергія, якому у липні мало виповнитися 10 років.
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Серед жертв російської атаки на Одесу 5 дітей / Інфографіка 24 Каналу
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