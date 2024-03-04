Внаслідок російської атаки у ніч на 2 березня в Одесі постраждало 20 осіб, зокрема, вагітна. На стаціонарному лікуванні залишаються троє.

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В якому стані постраждалі

2 людини перебувають в реанімаційному відділені, їх загальний стан важкий, 1 – у середньому ступені тяжкості отримує лікування в травматологічному відділенні,

– повідомили в Департаменті охорони здоров'я.

Додали, що лікарі надають постраждалим необхідну медичну допомогу.

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4-місячного Тимофія,

7-місячну Лізу,

3-річного Марка,

8-річну Злату,

Сергія, якому у липні мало виповнитися 10 років.

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Серед жертв російської атаки на Одесу 5 дітей / Інфографіка 24 Каналу

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