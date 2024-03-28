Вночі проти 28 березня Росія запустила 28 "Шахедів". Повітряні сили відзвітували про знищення 26 ударних дронів.

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Також росіяни запускали ракети

Крім цього, ворог завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П, зенітної керованої ракети С-300.

Ударні дрони запускали із Курської області та мису Чауда, що у Крим.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Українські оборонці неба роблять все можливе, щоб захистити нас від влучань ракет та дронів, які запускає ворог.

Росія атакувала Запоріжжя