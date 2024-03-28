На Одещині ворог знову хотів завдати удару по об'єкту енергосистеми. Про це в етері телемарафону розповіла речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Вночі окупанти атакували Одещину

Що стосується Одещини, тут ворог намагався поцілити по об'єкту енергосистеми, але відпрацювали захисники повітря бездоганно. Збиті обидва дрони, які заходили з моря саме на Одеську область,

– розповіла Гуменюк.

Загалом, сама атака окупантів та бойова робота з утилізації "Шахедів" тривали майже 4 години. Ворог запускав дрони з акваторії Чорного моря та через тимчасово окуповані території.

Гуменюк додала, що окупанти всілякими способами намагалися обійти наші засоби захисту. Втім, наші воїни не допустили цього.

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