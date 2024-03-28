В Одесской области враг снова хотел нанести удар по объекту энергосистемы. Об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Ночью оккупанты атаковали Одесскую область

Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но отработали защитники воздуха безупречно. Сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область,

– рассказала Гуменюк.

В общем, сама атака оккупантов и боевая работа по утилизации "Шахедов" продолжались почти 4 часа. Враг запускал дроны из акватории Черного моря и через временно оккупированные территории.