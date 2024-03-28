Деталями удара с 24 Каналом поделился представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш

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Последствия удара

Сейчас известно, что враг атаковал объекты критической инфраструктуры Одесского региона.

Противник запустил воздушные цели со стороны Крыма. Сейчас количество сбитых целей уточняется, однако известно, что часть из них таки удалось сбить бойцам противовоздушной обороны.

В Воздушных силах подтвердили, что россияне атаковали Одесскую область ракетами Х-22.

Это достаточно мощные ракеты. Средства ПВО, которые нас есть, могут их сбивать, но это достаточно проблематично,

– добавил Евлаш.

Кроме ракет, враг запустил по Украине дроны типа "Шахед", по которым эффективно отработали мобильные группы и средства ПВО Skynex и Gepard.

Также за минувшие сутки враг выпустил одну ракету С-300 по Донецкой области, еще одна С-300 исчезла с радаров и не достигла определенной цели.