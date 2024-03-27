Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона подчеркнул, что ранее область еще не подвергалась ударам такими снарядами, передает 24 Канал.

Смотрите также Удар по жилым домам в Харькове: ранены дети, самому маленькому – три месяца

Сколько пролетела бомба

Так, по словам чиновника, сейчас на месте попаданий еще работают подразделения ГСЧС для устранения последствий вражеской атаки, в частности аварийности, поскольку удар пришелся по жилой инфраструктуре.

Синегубов отметил, что россияне били по Харькову новым типом управляемого снаряда.

Мы уже понимаем, что он примерно преодолел расстояние от момента пуска до попадания – 70 – 80 километров,

– добавил чиновник.

Обратите внимание! Расстояние между Белгородом и Харьковом составляет 81 километр.

Глава ОВА уточнил, что по силе этот снаряд значительно уступает, скажем, С-300. В то же время он способен вызвать серьезные разрушения.

Всего 19 человек пострадали, 13 из них – госпитализированы. Людей, которые находятся в тяжелом состоянии, нет. Один 59-летний мужчина, к сожалению, погиб.

Также сейчас происходит анализ повреждений домов. Пострадавшим харьковчанам предложены места для отселения.

Справка: В полиции отметили, что новый снаряд, которым ударили по Харькову, – это нечто среднее между ракетой и КАБом. Этот боеприпас имеет калибр 30 сантиметров и способен преодолевать расстояние в 90 километров.

Россияне сбросили бомбы на Харьков: что известно