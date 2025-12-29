Низька ефективність ППО на Одещині: експерт пояснив причини

Росія не припинить повітряні атаки на українські міста найближчим часом. Ворог прагне за допомогою ракет та дронів знищити українську логістику.

Водночас Одещина потребує оновленого підходу до організації роботи систем ППО. Про це повідомив колишній речник Генерального штабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов у коментарі для LIGA.net, пише 24 Канал.

Дивіться також В Одесі ввели вимушені аварійні відключення

Чому ворожі цілі над Одесою не встигають збивати?

Селезньов пояснює, що окупанти намагаються імітувати дії свого десанту – за допомогою дронів та ракет заблокувати українську логістику.

Мета Росії – максимально перетворити Україну на обрубок держави, на країну без виходу до моря,

– додав Селезньов.

Експерт зазначає, що для стабілізації ситуації в регіоні необхідно посилювати мобільні вогневі групи та збільшувати кількість розрахунків, які працюють із зенітними дронами. За його словами, ці підрозділи критично недоукомплектовані особовим складом.

Крім того, Селезньов зауважив, що протягом кількох місяців через бюрократичні непорозуміння між командувачем корпусу морської піхоти Дмитром Делятицьким та командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою не вдавалось виділити людей для реалізації проєкту з захисту Одеси зенітними БпЛА.

Один з офіцерів, який причетний до реалізації проєкту "дронової ППО" в Одесі підтвердив, що бойові розпорядження на переведення людей не підписували близько двох місяців. Через таку затримку час підготовки збільшився. Втім, наразі з проєктом все добре.

Відомо, що президент анонсував зміну Повітряного командування "Південь". Однак Селезньов вважає, що навіть таке рішення є недостатнім для ефективного захисту Одещини. За його словами, варто повністю змінити підхід до роботи всіх підрозділів Сил оборони, які залучені для захисту неба.

Ворог знову обстріляв Одещину: що відомо?