Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та Сергія Лисака, очільника Одеської МВА.

Дивіться також Як вимикатимуть світло на Різдво: де буде найбільше відключень в Україні 25 грудня

Чому в Одесі ввели аварійні відключення?

В ДТЕК зазначили, що близько 6:44 25 грудня сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Відомо, що без світла залишилися споживачі Одеського району, зокрема частково Одеси.

Так, в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення. За словами Лисака, це зробили з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.

"Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи. Пункти незламності в місті працюють: вони відкриті та укомплектовані всім необхідним", – додав він.

Глава МВА зазначив, що комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.

Близько о пів на 8 годину ранку стало відомо, що через аварійне відключення енергопостачання можуть бути тимчасові перебої із водопостачанням у Київському районі Одеси та ж/м "Черемушки".

Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.

Обстріли Одещини: останні новини