Про це пише 24 Канал з посиланням на ДТЕК та Сергія Лисака, очільника Одеської МВА.
Чому в Одесі ввели аварійні відключення?
В ДТЕК зазначили, що близько 6:44 25 грудня сталася аварійна ситуація на обладнанні іншої енергетичної компанії. Відомо, що без світла залишилися споживачі Одеського району, зокрема частково Одеси.
Так, в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення. За словами Лисака, це зробили з метою недопущення перевантаження пошкодженого обладнання.
"Енергетики ДТЕК продовжують локальні ремонтно-відновлювальні роботи. Пункти незламності в місті працюють: вони відкриті та укомплектовані всім необхідним", – додав він.
Глава МВА зазначив, що комунальні та аварійні служби міста працюють у посиленому режимі.
Близько о пів на 8 годину ранку стало відомо, що через аварійне відключення енергопостачання можуть бути тимчасові перебої із водопостачанням у Київському районі Одеси та ж/м "Черемушки".
Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води стабілізується.
Обстріли Одещини: останні новини
Одеська область кожного дня переживає російські атаки. Нещодавно в регіоні внаслідок влучань зайнялась масштабна пожежа, кілька днів рятувальники боролись з вогнем. 5 разів ворог повторно атакував обʼєкт, що спричиняло нові руйнування та збільшення масштабу пожежі.
Росіяни вдарили по півдню регіону 23 грудня. Там пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру. В одному з районів області дрони пошкодили цивільний суховантаж і складське приміщення. Також загорівся дах двоповерхового житлового будинку, понівечено гараж.
Днями ворог знову атакував Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно.