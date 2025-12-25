Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и Сергея Лысака, руководителя Одесской МВА.
Смотрите также Как будут выключать свет на Рождество: где будет больше всего отключений в Украине 25 декабря
Почему в Одессе ввели аварийные отключения?
В ДТЭК отметили, что около 6:44 25 декабря произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Известно, что без света остались потребители Одесского района, в частности частично Одессы.
Так, в Одессе ввели вынужденные аварийные отключения. По словам Лысака, это сделали с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования.
"Энергетики ДТЭК продолжают локальные ремонтно-восстановительные работы. Пункты несокрушимости в городе работают: они открыты и укомплектованы всем необходимым", – добавил он.
Глава МВА отметил, что коммунальные и аварийные службы города работают в усиленном режиме.
Около половины 8 часов утра стало известно, что из-за аварийного отключения энергоснабжения могут быть временные перебои с водоснабжением в Киевском районе Одессы и ж/м "Черемушки".
Энергетики уже работают над восстановлением энергоснабжения, после чего подача воды стабилизируется.
Обстрелы Одесской области: последние новости
Одесская область каждый день переживает российские атаки. Недавно в регионе в результате попаданий загорелся масштабный пожар, несколько дней спасатели боролись с огнем. 5 раз враг повторно атаковал объект, что вызывало новые разрушения и увеличение масштаба пожара.
Россияне ударили по югу региона 23 декабря. Там повреждена энергетическая, портовая, транспортная, промышленная и жилая инфраструктура. В одном из районов области дроны повредили гражданский сухогруз и складское помещение. Также загорелась крыша двухэтажного жилого дома, испорчен гараж.
На днях враг снова атаковал Одессу ударными БпЛА. В результате атаки повреждена припортовая инфраструктура и гражданское судно.