Вітер рухався в бік російських військ, – Жданов про пошкодження ворогом аміакопроводу
Окупанти вночі 5 червня обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. Через пошкодження відбулась розгерметизація трубопроводу, який припинив транзит аміаку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Росія докладала багато зусиль, щоб відновити постачання аміаку по цьому аміакопроводу до Одеси, щоб звідти доставляти його на світові ринки. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.
До теми "Випалена земля та вогняні смерчі": як і чому Росія наслідує тактику Гітлера, Сталіна та ІДІЛ
"Вирішили" проблему
Жданов зауважив, що нарешті росіяни "вирішили" цю проблему – вони знищили аміакопровід власною артилерією. Відбулось пошкодження та витік аміаку.
Проте вітер рухався в бік російських військ і розносив туди отруйну речовину.Важливо! Аміак – є небезпечною для здоров'я людини хімічною сполукою. Він подразнює очі, дихальні шляхи, шкіру, слизові оболонки. Внаслідок його ураження може виникнути нежить, сухість в горлі, осиплість голосу, навіть кровотеча з носа.
Олег Жданов розповів про обстріли аміакопроводу на Харківщині: дивіться відео
"В такий спосіб окупанти "зняли" питання аміакопроводу з порядку денного", – наголосив Олег Жданов.Зверніть увагу! Аміак – безбарвний газ, який має задушливий запах. Він є токсичним та вибухонебезпечним. Щоб захиститись від нього, потрібно використовувати підвали, укриття, нижні поверхи будинків. Такі застереження пов'язані з тим, що аміак є легшим за повітря та концентрується вгорі.
Що відомо про пошкодження аміакопроводу на Харківщині
- Після влучання окупантів у трубопровід, який супроводжував магістральну станцію газопроводу "Тольятті – Одеса", в Харківській області було розгорнуто Штаб із ліквідації наслідків аварії.
- Згодом очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін повідомив, що для регіону немає небезпеки через розгерметизацію трубопроводу. Ба більше, вітер на той момент рухався в бік окупованої території.
- Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що, на щастя, на станції газопроводу спрацювали запобіжні клапани, що дозволило уникнути екологічної катастрофи. Адже в зоні ризику могли опинитися щонайменше 10 тисяч людей.
- Проте окупанти на цьому не заспокоїлись та 6 червня вдруге обстріляли аміакопровід. За словами Синєгубова, в повітрі не зафіксовано аміаку, і ситуація в місці обстрілу була контрольованою.