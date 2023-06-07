Вітер рухався в бік російських військ, – Жданов про пошкодження ворогом аміакопроводу

Окупанти вночі 5 червня обстріляли аміакопровід в Куп'янському районі Харківської області. Через пошкодження відбулась розгерметизація трубопроводу, який припинив транзит аміаку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Росія докладала багато зусиль, щоб відновити постачання аміаку по цьому аміакопроводу до Одеси, щоб звідти доставляти його на світові ринки. Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у стрімі на своєму ютубі, повідомляє 24 Канал.

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"Вирішили" проблему

Жданов зауважив, що нарешті росіяни "вирішили" цю проблему – вони знищили аміакопровід власною артилерією. Відбулось пошкодження та витік аміаку.

Проте вітер рухався в бік російських військ і розносив туди отруйну речовину.

Аміак – є небезпечною для здоров'я людини хімічною сполукою. Він подразнює очі, дихальні шляхи, шкіру, слизові оболонки. Внаслідок його ураження може виникнути нежить, сухість в горлі, осиплість голосу, навіть кровотеча з носа.

Олег Жданов розповів про обстріли аміакопроводу на Харківщині: дивіться відео

"В такий спосіб окупанти "зняли" питання аміакопроводу з порядку денного", – наголосив Олег Жданов.

Що відомо про пошкодження аміакопроводу на Харківщині

Аміак – безбарвний газ, який має задушливий запах. Він є токсичним та вибухонебезпечним. Щоб захиститись від нього, потрібно використовувати підвали, укриття, нижні поверхи будинків. Такі застереження пов'язані з тим, що аміак є легшим за повітря та концентрується вгорі.