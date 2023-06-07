Ветер двигался в сторону российских войск, – Жданов о повреждении врагом аммиакопровода
Оккупанты ночью 5 июня обстреляли аммиакопровод в Купянском районе Харьковской области. Из-за повреждений произошла разгерметизация трубопровода, который прекратил транзит аммиака с началом полномасштабного вторжения России в Украину.
Россия прилагала много усилий, чтобы возобновить поставки аммиака по этому аммиакопроводу в Одессу, чтобы оттуда доставлять его на мировые рынки. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.
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"Решили" проблему
Жданов отметил, что наконец-то россияне "решили" эту проблему - они уничтожили аммиакопровод собственной артиллерией. Произошло повреждение и утечка аммиака.
Однако ветер двигался в сторону российских войск и разносил туда ядовитое вещество.Важно! Аммиак – опасное для здоровья человека химическое соединение. Он раздражает глаза, дыхательные пути, кожу, слизистые. В результате его поражения может возникнуть насморк, сухость в горле, осиплость голоса и даже кровотечение из носа.
Олег Жданов рассказал об обстрелах аммиакопровода в Харьковской области: смотрите видео
"Таким образом оккупанты "сняли" вопрос аммиакопровода с повестки дня", - подчеркнул Олег Жданов.Обратите внимание! Аммиак – бесцветный газ, имеющий удушающий запах. Он является токсичным и взрывоопасным. Чтобы защититься от него, нужно использовать подвалы, укрытия, нижние этажи домов. Такие предосторожности связаны с тем, что аммиак легче воздуха и концентрируется вверху.
Что известно о повреждении аммиакопровода в Харьковской области
- После попадания оккупантов в трубопровод, сопровождавший магистральную станцию газопровода "Тольятти – Одесса", в Харьковской области был развернут Штаб по ликвидации последствий аварии.
- Впоследствии глава Купянской МВА Андрей Беседин сообщил, что для региона нет опасности из-за разгерметизации трубопровода. Более того, ветра на тот момент двигался в сторону оккупированной территории.
- Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что, к счастью, на станции газопровода сработали предохранительные клапаны, что позволило избежать экологической катастрофы. Ведь в зоне риска могли оказаться не менее 10 тысяч человек.
- Однако оккупанты на этом не успокоились и 6 июня во второй раз обстреляли аммиакопровод. По словам Синегубова, в воздухе не зафиксирован аммиак, и ситуация в месте обстрела была контролируемой.