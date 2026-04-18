У Хотинській фортеці обвалилася велика частина стіни

Наразі доступ до аварійної ділянки обмежили, а фахівці готують документи для подальших робіт. Про це повідомляє Хотинський міський голова Андрій Дранчук.

Що відомо про обвал стіни?

У Хотинській фортеці сталася аварійна ситуація – частково обвалилася одна з великих стін історичної пам’ятки. Обвал був суттєвим, однак, за попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Після інциденту на місце оперативно прибули працівники ДСНС та команда історико-архітектурного заповідника. Фахівці швидко відреагували та обмежили доступ туристів до небезпечної ділянки.

Обвал стіни у Хотинській фортеці / Фото Андрій Дранчук

Наразі адміністрація заповідника проводить фіксацію пошкоджень і готує необхідні комісійні документи. Про ситуацію вже повідомили Чернівецька обласна військова адміністрація, а також профільні міністерства. Йдеться про Міністерство культури України та Міністерство розвитку громад та територій України, які мають долучитися до розв'язання питання збереження пам’ятки.

У заповіднику наголошують, що триває пошук фінансування для проведення необхідних реставраційних робіт. Фахівці планують відновити пошкоджену частину та запобігти подібним інцидентам у майбутньому.

Що відомо про Хотинську фортецю?

Хотинська фортеця є однією з найвідоміших історичних пам’яток України та важливим туристичним об’єктом Буковини. Фортеця розташована на березі річки Дністер і має багатовікову історію, що сягає ще часів Київської Русі.

У різні періоди вона перебувала під владою різних держав, зокрема Великого князівства Литовського, Османської імперії та Речі Посполитої. Споруда неодноразово ставала ареною важливих битв, серед яких особливо відома Хотинська битва 1621 року. Архітектура фортеці поєднує елементи середньовічної оборонної системи з потужними стінами, баштами та внутрішнім двором.

Завдяки доброму збереженню вона часто використовується як локація для зйомок фільмів та історичних реконструкцій. Сьогодні фортеця входить до складу державного історико-архітектурного заповідника та є популярним місцем для туристів з України та з-за кордону. Вона також входить до переліку "Семи чудес України" як унікальна пам’ятка оборонної архітектури.

Попри свій вік, Хотинська фортеця залишається важливим символом історії та культурної спадщини країни.

