В Хотинской крепости обвалилась большая часть стены
- В Хотинской крепости на Буковине обвалилась часть стены, но никто не пострадал.
- Проводится фиксация повреждений и поиск финансирования для реставрационных работ с целью сохранения памятника.
В Хотинской крепости на Буковине произошел частичный обвал стены. Инцидент был серьезным, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.
Сейчас доступ к аварийному участку ограничили, а специалисты готовят документы для дальнейших работ. Об этом сообщает Хотинский городской голова Андрей Дранчук.
Что известно об обвале стены?
В Хотинской крепости произошла аварийная ситуация – частично обвалилась одна из больших стен исторического памятника. Обвал был существенным, однако, по предварительной информации, никто не пострадал.
После инцидента на место оперативно прибыли работники ГСЧС и команда историко-архитектурного заповедника. Специалисты быстро отреагировали и ограничили доступ туристов к опасному участку.
Обвал стены в Хотинской крепости / Фото Андрей Дранчук
Сейчас администрация заповедника проводит фиксацию повреждений и готовит необходимые комиссионные документы. О ситуации уже сообщили Черновицкая областная военная администрация, а также профильные министерства. Речь идет о Министерстве культуры Украины и Министерстве развития общин и территорий Украины, которые должны присоединиться к решению вопроса сохранения памятника.
В заповеднике отмечают, что продолжается поиск финансирования для проведения необходимых реставрационных работ. Специалисты планируют восстановить поврежденную часть и предотвратить подобные инциденты в будущем.
Что известно о Хотинской крепости?
Хотинская крепость является одним из самых известных исторических памятников Украины и важным туристическим объектом Буковины. Крепость расположена на берегу реки Днестр и имеет многовековую историю, достигающую еще времен Киевской Руси.
В разные периоды она находилась под властью разных государств, в частности Великого княжества Литовского, Османской империи и Речи Посполитой. Сооружение неоднократно становилась ареной важных сражений, среди которых особенно известна Хотинская битва 1621 года. Архитектура крепости сочетает элементы средневековой оборонительной системы с мощными стенами, башнями и внутренним двором.
Благодаря хорошей сохранности она часто используется как локация для съемок фильмов и исторических реконструкций. Сегодня крепость входит в состав государственного историко-архитектурного заповедника и является популярным местом для туристов из Украины и из-за рубежа. Она также входит в перечень "Семи чудес Украины" как уникальный памятник оборонной архитектуры.
Несмотря на свой возраст, Хотинская крепость остается важным символом истории и культурного наследия страны.
Обвал Таракановского форта: что известно?
Таракановский форт уже длительное время находится в крайне запущенном состоянии, и специалисты неоднократно предупреждали о риске дальнейших разрушений. Обвал, который произошел 13 апреля, лишь подтвердил, что без немедленных противоаварийных работ ситуация может ухудшаться.
По словам исследователей, главными причинами разрушения являются влага, перепады температур и активное разрастание растений, корни которых буквально разрывают кладку изнутри. Особую опасность представляют подземные ходы, которые частично затоплены и нестабильны. Несмотря на официальное закрытие объекта, форт продолжают посещать туристы, что создает дополнительные риски для их безопасности. Эксперты отмечают: пребывание на территории аварийного сооружения может быть опасным из-за возможных новых обвалов.
В то же время памятник имеет большой потенциал как туристический и культурный объект, однако для этого нужны значительные инвестиции в реставрацию и консервацию. Вопрос сохранения форта неоднократно поднимали на уровне местной власти, но конкретные работы до сих пор не начались.