В Хотинской крепости обвалилась большая часть стены

В Хотинской крепости на Буковине произошел частичный обвал стены. Инцидент был серьезным, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Сейчас доступ к аварийному участку ограничили, а специалисты готовят документы для дальнейших работ. Об этом сообщает Хотинский городской голова Андрей Дранчук.

Что известно об обвале стены?

В Хотинской крепости произошла аварийная ситуация – частично обвалилась одна из больших стен исторического памятника. Обвал был существенным, однако, по предварительной информации, никто не пострадал.

После инцидента на место оперативно прибыли работники ГСЧС и команда историко-архитектурного заповедника. Специалисты быстро отреагировали и ограничили доступ туристов к опасному участку.

Обвал стены в Хотинской крепости / Фото Андрей Дранчук

Сейчас администрация заповедника проводит фиксацию повреждений и готовит необходимые комиссионные документы. О ситуации уже сообщили Черновицкая областная военная администрация, а также профильные министерства. Речь идет о Министерстве культуры Украины и Министерстве развития общин и территорий Украины, которые должны присоединиться к решению вопроса сохранения памятника.

В заповеднике отмечают, что продолжается поиск финансирования для проведения необходимых реставрационных работ. Специалисты планируют восстановить поврежденную часть и предотвратить подобные инциденты в будущем.

Что известно о Хотинской крепости?

Хотинская крепость является одним из самых известных исторических памятников Украины и важным туристическим объектом Буковины. Крепость расположена на берегу реки Днестр и имеет многовековую историю, достигающую еще времен Киевской Руси.

В разные периоды она находилась под властью разных государств, в частности Великого княжества Литовского, Османской империи и Речи Посполитой. Сооружение неоднократно становилась ареной важных сражений, среди которых особенно известна Хотинская битва 1621 года. Архитектура крепости сочетает элементы средневековой оборонительной системы с мощными стенами, башнями и внутренним двором.

Благодаря хорошей сохранности она часто используется как локация для съемок фильмов и исторических реконструкций. Сегодня крепость входит в состав государственного историко-архитектурного заповедника и является популярным местом для туристов из Украины и из-за рубежа. Она также входит в перечень "Семи чудес Украины" как уникальный памятник оборонной архитектуры.

Несмотря на свой возраст, Хотинская крепость остается важным символом истории и культурного наследия страны.

