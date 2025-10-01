Вдруге за майже 10 років: в Одесі зафіксували рекордні опади
- 30 вересня в Одесі випала рекордна кількість опадів – 94 міліметри за добу, що є другим показником в історії спостережень після 2016 року.
- Це явище було спричинене локальним хвильовим циклоном, і за добу випала майже двомісячна норма опадів для вересня.
В Одесі та області 30 вересня випала рекордна кількість дощу за добу – 94 міліметри опадів. Це другий показник в історії спостережень після рекорду 2016 року.
Про це повідомила начальниця відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Олена Тарнавська в коментарі Суспільному, передає 24 Канал.
Що відомо про рекордні опади в Одесі?
В Одесі 30 вересня зафіксували 94 міліметри опадів за добу. Із них 73 міліметри випало лише у другій половині дня. Це другий рекордний показник за весь час спостережень після 20 вересня 2016 року. Тоді в місті випало 113 міліметрів.
Фахівчиня пояснила в коментарі 24 Каналу, що процес був спричинений утворенням локального хвильового циклону над північно-західним узбережжям Чорного моря.
Сильні дощі зафіксували лише на метеостанції Одеси та в порту. В інших районах області кількість опадів була значно меншою.
Зазначається, що для вересня середня багаторічна норма становить 42 міліметри. Таким чином, за одну добу в Одесі випала майже двомісячна норма опадів.
До яких наслідків призвела негода та в чому причина?
Негода забрала життя 9 людей. Серед них – переселенці, 8-річна дитина та співробітниця Укрзалізниці.
Тіла п'ятьох загиблих рятувальники не могли дістати, тому відкачували воду, а 23-річну жертву – понесла течія по вулиці.
Експерт з питань житлово-комунального господарства Валерій Матковський ексклюзивно 24 Каналу пояснив, що затоплення в Одесі пов'язане із недбалістю міської влади, а також неефективністю каналізаційної системи. Інфраструктура перевантажена безконтрольною забудовою та відсутністю нових водовідвідних мереж.