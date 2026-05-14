Росія здійснила масований удар по Одещині: є постраждалі

У ніч на 14 травня Росія знову масовано атакувала Україну. Зокрема, від ударів БпЛА постраждала Одещина.

На жаль, двоє людей постраждало. Про це пише голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які наслідки атаки на Одещину?

Під удари ворога потрапили об'єкти портової інфраструктури.

В результаті двох хвиль атак пошкоджено обладнання, майно та вантажний транспорт. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовані рятувальниками,

– повідомив Кіпер.

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Там уточнили, що росіяни масовано атакували безпілотниками об'єкти портової та цивільної інфраструктури.

Зокрема, пошкоджено один з поверхів житлової багатоповерхівки.

Постраждалими виявилися 33-річний та 70-річний чоловіки. Їх госпіталізували до лікарні.

Що відомо про наслідки в інших регіонах?

У Києві відомо про одного 30-річного загиблого чоловіка та 32 потерпілих, серед яких двомісячна дитина та працівник поліції. У Дарницькому районі внаслідок влучання в 9-поверховий будинок зруйновано один під'їзд. Загалом у місті пошкоджено 11 багатоповерхових житлових будинків, 27 автомобілів, супермаркет, два автосалони, дві автозаправні станції, бізнес-центр та СТО.

Ворог також завдав комбінованого удару по Кременчуцькому району Полтавщини. Унаслідок атаки пошкоджено технологічне обладнання промислового підприємства та транспортні засоби і складські приміщення автотранспортного підприємства. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних будинків на двох локаціях. Інформації щодо травмованих не надходило.

Вранці 15 людей постраждали від атаки Росії на Харків. Країна-терористка вдарила БпЛА по Шевченківському району.