Росія масовано атакувала Одещину: є постраждалі
- Внаслідок атаки на півдні Одещини пошкоджено житлову забудову та припортову територію, що спричинило пожежі, які вже ліквідовано.
- Травмовано 2 людини, пошкоджено 3 будинки, господарське приміщення та 7 автівок.
Російські війська у ніч на 25 квітня знову масовано атакували Україну. Ударні безпілотники тероризували Одещину.
Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про атаку на Дніпро?
На жаль, травми отримали 2 людини. Їм надали необхідну медичну допомогу.
На місцях продовжуються роботи з усунення наслідків.
Наслідки атаки на Одещині / Фото ОВА та ДСНС
Росія завдала масованого удару по Україні
Уночі Росія запустила по Україні 666 повітряних цілей. Летіли різних типів ракети та ударних безпілотників. Основний напрямок удару – Дніпро.
Вночі атаки по Дніпру спричинили пожежі та пошкодження будівель. Загалом постраждало щонайменше 18 людей.
На ранок атака на місто продовжилася. Зокрема, після ранкових ударів в передмісті загорілася АЗС та 3 вантажівки.