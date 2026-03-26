Одещину масовано атакували безпілотники: є перебої з електропостачанням

В ніч на четвер, 26 березня, російські війська атакували Україну дронами-камікадзе. Під масованим ударом ворожих БпЛА опинилася Одеська область.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

Які наслідки ударів по Одещині?

Внаслідок атаки БпЛА на Одещині пошкоджень зазнала портова, енергетична та промислова інфраструктура. На жаль, одна людина постраждала.

На місцях ударів також виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. За словами ДСНС, їхні підрозділи одночасно працювали на кількох локаціях: роботу додатково ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням,

– додав Олег Кіпер.

За словами очільника ОВА, наразі критична інфраструктура вже переведена на резервне живлення, в регіоні тривають відновлювальні роботи.

Внаслідок атаки на Одещині постраждала інфраструктура / Фото: Олег Кіпер, ДСНС

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Які ще регіони були під ударом?