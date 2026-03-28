Удар по пологовому в Одесі: лікарня припинила прийом пацієнток після атаки росіян

В Одесі після влучання дрона 28 березня в пологовий будинок тимчасово призупинили госпіталізацію пацієнтів. Внаслідок атаки на місто є загиблий і поранені, серед яких дитина.

Відомо, що в медзакладі перебували понад 30 пацієнток, зокрема новонароджені та породіллі. Про це повідомили у пологовому будинку №5 міста Одеси, передає Суспільне.

Дивіться також Масований наліт дронів на Одесу: є загиблий та зросла кількість постраждалих, серед них – дитина

Що відомо про роботу пологового після атаки?

В Одесі внаслідок атаки дронів-камікадзе було пошкоджено пологовий будинок, через що медзаклад змушений тимчасово призупинити планову госпіталізацію. Удар прийшовся по даху будівлі.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки на місто одна людина померла в лікарні від отриманих травм. Ще 11 осіб дістали поранення, серед них – дев'ятирічна дитина. За даними МОЗ, на момент атаки у пологовому будинку перебували 33 пацієнтки, з яких 22 – породіллі, а також 19 новонароджених. Усіх жінок оперативно евакуювали до інших медичних закладів міста. Двох немовлят перевели до Одеської обласної клінічної дитячої лікарні.

У пологовому будинку №5 повідомили, що через наслідки обстрілу тимчасово припиняють прийом пацієнтів на планову госпіталізацію. Наразі медики продовжують надавати допомогу постраждалим, а відповідні служби ліквідовують наслідки атаки.

Наслідки атаки на пологовий в Одесі / ДСНС Одещини

Які міста постраждали внаслідок нічної атаки росіян?