Удар по пологовому в Одесі: лікарня припинила прийом пацієнток після атаки росіян
- В Одесі дрон пошкодив пологовий будинок, призупинивши госпіталізації, є загиблий і 11 поранених, включно з дитиною.
- 33 пацієнтки і 19 новонароджених евакуйовані, двох немовлят перевели в Одеську обласну дитячу лікарню.
В Одесі після влучання дрона 28 березня в пологовий будинок тимчасово призупинили госпіталізацію пацієнтів. Внаслідок атаки на місто є загиблий і поранені, серед яких дитина.
Відомо, що в медзакладі перебували понад 30 пацієнток, зокрема новонароджені та породіллі. Про це повідомили у пологовому будинку №5 міста Одеси, передає Суспільне.
Дивіться також Масований наліт дронів на Одесу: є загиблий та зросла кількість постраждалих, серед них – дитина
Що відомо про роботу пологового після атаки?
В Одесі внаслідок атаки дронів-камікадзе було пошкоджено пологовий будинок, через що медзаклад змушений тимчасово призупинити планову госпіталізацію. Удар прийшовся по даху будівлі.
За офіційною інформацією, внаслідок атаки на місто одна людина померла в лікарні від отриманих травм. Ще 11 осіб дістали поранення, серед них – дев'ятирічна дитина. За даними МОЗ, на момент атаки у пологовому будинку перебували 33 пацієнтки, з яких 22 – породіллі, а також 19 новонароджених. Усіх жінок оперативно евакуювали до інших медичних закладів міста. Двох немовлят перевели до Одеської обласної клінічної дитячої лікарні.
У пологовому будинку №5 повідомили, що через наслідки обстрілу тимчасово припиняють прийом пацієнтів на планову госпіталізацію. Наразі медики продовжують надавати допомогу постраждалим, а відповідні служби ліквідовують наслідки атаки.
Наслідки атаки на пологовий в Одесі / ДСНС Одещини
Які міста постраждали внаслідок нічної атаки росіян?
У ніч на 28 березня, внаслідок атаки в Одесі постраждали щонайменше 11 людей, серед них дитина, усім надають медичну допомогу, одна людина померла в лікарні. У місті зафіксовано влучання в дах пологового будинку, а також значні пошкодження житлових будинків у різних районах.
У Приморському районі пошкоджено балкони, вибито вікна та сталися пожежі, у приватному секторі горіли будинки, які рятувальники вже загасили. Крім того, у Хаджибейському районі палали квартири та дах багатоповерхівки, а в Київському – пошкоджено нежитлові будівлі та житло, загалом знищено понад 10 автомобілів.
28 березня росіяни атакували Кривий Ріг, влучивши у промислове підприємство, внаслідок чого загинуло двоє людей і ще двоє отримали поранення. Відомо, що на підприємстві виникла пожежа, триває ліквідація наслідків та проведення аварійно-рятувальної операції.