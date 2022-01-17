Чорне море відійшло від берега в Одесі: вражаючі фото

Незвичне природне явище зафіксували в Одесі. Чорне море відійшло від берега.

Фотографії з одеських пляжів оприлюднили в місцевому телеграм-каналі. На світлинах помітно, що рівень води знизився на кілька метрів

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Море відійшло від берега

Очевидці зафіксували набережну біля туристичної пам'ятки в Одесі – Жовтого каменю на пляжі Відрада. На фото помітно, що рівень води біля хвилерізів суттєво знизився.

Жовтий камінь – це великий зубчастий камінь, що лежить на березі моря в Одесі. Завдяки своїй незвичній формі він став популярним місцем для фотографування.

Те, що вода відступила, видно й по лінії на Жовтому камені. Узбережжя обміліло, а на пірсі стала помітна смуга з мідіями, яка зазвичай вкрита водою.

В Одесі море відійшло від берега / Фото Дмитра Лібкіна

Наразі причини такого природного явища незрозумілі. Журналістка 24 каналу намагається отримати коментар екологів щодо ситуації.

Чорне море пожовтіло

Наприкінці грудня жителі тимчасово окупованого Криму спостерігали інше незвичне явище в Чорному морі. Біля берегів водойма набула жовтого кольору.

Інцидент зафіксували в Євпаторії. За попередньою інформацією, море пожовтіло після шторму. Із дна піднявся пісок, який і надав незвичної барви воді.



Чорне море в Криму стало жовтим / Скриншот з відео

Фахівці переконують, що після сильного шторму таке часто трапляється. Чорноморський пісок біля берега може тривалий час не осідати, тож вода стає тимчасово "пофарбованою" у різні відтінки жовтого.

Текст публікації у телеграмі:

"В Одесі море відійшло від берега

Помітно оголилися хвилеріз, Жовтий камінь, на пірсі видно смугу з мідіями, обміліло узбережжя".