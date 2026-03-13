Укр Рус
13 березня, 10:17
Чи справді Одеса залишиться без питної води: у ЦПД пояснили

Дарія Черниш
Основні тези
  • Центр протидії дезінформації спростував чутки про дефіцит питної води в Одесі через забруднення Дністра.
  • Міндовкілля координує дії з рятувальниками, владою та екологічними службами для локалізації забруднення.

На річці Дністер 10 березня помітили плями технічного мастила після однієї з російських атак. Через це у мережі мешканців Одеси почали залякувати загрозою дефіциту питної води.

Інформацію з телеграм-каналів спростували і назвали маніпулятивною у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Чи повпливає забруднення на питну воду?

Спочатку у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України повідомили, що 10 березня зафіксували плями технічних мастил на річці Дністер. Помітили їх біля села Лядова на Вінниччині.

Попередньою причиною забруднення у відомстві називають витік ракетного палива біля Дністровської ГЕС. Статись це могло внаслідок російського обстрілу 7 березня.

Відомо, що пляма поширилась вниз за течією, зокрема до району села Неславча у Молдові. Водночас у ЦПД назвали неправдивими повідомлення телеграм-каналів про можливу нестачу або втрату питної води в Одесі через забруднення.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб,
– запевнили в РНБО.

Там додали, що Міністерство координує роботу ДСНС, ОВА, Держводагентства та Державної екологічної інспекції. А у Вінницькій та Одеській областях уже провели засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.

До того ж лабораторії взяли проби води у місцях можливого поширення забруднення. Йдеться про місця водозабору у селі Маяки та в Дністровському лимані.

У ЦПД РНБО пояснили, що рятувальники встановлять бонові загородження та використають сорбенти для локалізації забруднення після узгодження з Молдовою.

Зазначається, що Україна повідомила Молдові про транскордонне забруднення. Країни координують дії в межах Дністровської комісії для мінімізації наслідків для екології.

Чи є проблеми з водопостачанням в Україні?

  • У Київводоканалі 9 березня заявили про перебої з водопостачанням в столиці. Виникали вони через аварійне знеструмлення об'єктів водоканалу. Згодом фахівці відновили водопостачання у всіх районах Києва.

  • У Мінекономіки повідомляли про підготовку об'єктів критичної водної інфраструктури до автономної роботи на випадок пошкоджень. Зокрема, йдеться про великі канали державного значення.