Чи справді Одеса залишиться без питної води: у ЦПД пояснили
- Центр протидії дезінформації спростував чутки про дефіцит питної води в Одесі через забруднення Дністра.
- Міндовкілля координує дії з рятувальниками, владою та екологічними службами для локалізації забруднення.
На річці Дністер 10 березня помітили плями технічного мастила після однієї з російських атак. Через це у мережі мешканців Одеси почали залякувати загрозою дефіциту питної води.
Інформацію з телеграм-каналів спростували і назвали маніпулятивною у Центрі протидії дезінформації РНБО.
Чи повпливає забруднення на питну воду?
Спочатку у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України повідомили, що 10 березня зафіксували плями технічних мастил на річці Дністер. Помітили їх біля села Лядова на Вінниччині.
Попередньою причиною забруднення у відомстві називають витік ракетного палива біля Дністровської ГЕС. Статись це могло внаслідок російського обстрілу 7 березня.
Відомо, що пляма поширилась вниз за течією, зокрема до району села Неславча у Молдові. Водночас у ЦПД назвали неправдивими повідомлення телеграм-каналів про можливу нестачу або втрату питної води в Одесі через забруднення.
Ситуація перебуває під контролем відповідних служб,
– запевнили в РНБО.
Там додали, що Міністерство координує роботу ДСНС, ОВА, Держводагентства та Державної екологічної інспекції. А у Вінницькій та Одеській областях уже провели засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.
До того ж лабораторії взяли проби води у місцях можливого поширення забруднення. Йдеться про місця водозабору у селі Маяки та в Дністровському лимані.
У ЦПД РНБО пояснили, що рятувальники встановлять бонові загородження та використають сорбенти для локалізації забруднення після узгодження з Молдовою.
Зазначається, що Україна повідомила Молдові про транскордонне забруднення. Країни координують дії в межах Дністровської комісії для мінімізації наслідків для екології.
Чи є проблеми з водопостачанням в Україні?
У Київводоканалі 9 березня заявили про перебої з водопостачанням в столиці. Виникали вони через аварійне знеструмлення об'єктів водоканалу. Згодом фахівці відновили водопостачання у всіх районах Києва.
У Мінекономіки повідомляли про підготовку об'єктів критичної водної інфраструктури до автономної роботи на випадок пошкоджень. Зокрема, йдеться про великі канали державного значення.