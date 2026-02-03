Діють як екстрені, так і погодинні відключення: які графіки введуть на Одещині 3 лютого
У вівторок, 3 лютого, в Одесі та області знову вимикатимуть світло. Подекуди досі діють екстрені відключення, а у деяких споживачів – графіки стабілізаційних.
Деталі повідомляє 24 Канал.
Якими будуть відключення світла в Одесі й області 3 лютого?
За командою Укренерго, в Одеській області знову діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде від 2 до 3 разів на добу.
Водночас в Одесі, частково в Одеському районі і деяких районних центрах Одещини досі тривають екстрені відключення.
Як вимикатимуть світло в Одесі 3 лютого / ДТЕК
Як дізнатися, коли в Одесі вимкнуть світло?
У ДТЕК також наголошують, що варто економно використовувати електроенергію.
Економно споживайте електроенергію: це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень,
– зазначили в компанії.