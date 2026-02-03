Укр Рус
Діють як екстрені, так і погодинні відключення: які графіки введуть на Одещині 3 лютого
3 лютого, 09:47
Діють як екстрені, так і погодинні відключення: які графіки введуть на Одещині 3 лютого

Тетяна Бабич

У вівторок, 3 лютого, в Одесі та області знову вимикатимуть світло. Подекуди досі діють екстрені відключення, а у деяких споживачів – графіки стабілізаційних.

Деталі повідомляє 24 Канал

Якими будуть відключення світла в Одесі й області 3 лютого?

За командою Укренерго, в Одеській області знову діятимуть графіки погодинних вимкнень електроенергії. Світла не буде від 2 до 3 разів на добу. 

Водночас в Одесі, частково в Одеському районі і деяких районних центрах Одещини досі тривають екстрені відключення.


Як вимикатимуть світло в Одесі 3 лютого / ДТЕК


Як дізнатися, коли в Одесі вимкнуть світло?

Якщо ви хочете дізнатися, чи є зараз за вашою адресою аварійні чи планові відключення або ознайомитися з графіком погодинних відключень (ГПВ), це можна зробити на сайті ДТЕК. Для цього потрібно лише вказати свою адресу у відповідних віконечках.

У ДТЕК також наголошують, що варто економно використовувати електроенергію. 

Економно споживайте електроенергію: це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути екстрених відключень, 
– зазначили в компанії.