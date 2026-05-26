Хабар на кордоні: 5 тисяч доларів прикордоннику замість мільйона гривень аліментів дітям

На Одещині боржник по аліментах намагався підкупити прикордонника. Аби безперешкодно перетнути державний кордон, чоловік запропонував працівнику 5 тисяч доларів.

Про інцидент ДПСУ повідомляє на своєму сайті.

Що відомо про хабар на кордоні?

На пункті пропуску "Маяки – Удобне – Паланка" прикордонники під час перевірки документів з'ясували, що 62-річний житель Київської області мав тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Тоді він спробував підкупити прикордонника Білгород-Дністровського загону, щоб безперешкодно виїхати на територію Молдови.

Причиною для заборони перетинати кордон була несплата аліментів. Загалом чоловік заборгував своїй сім'ї більше одного мільйона гривень.

Працівник прикордонної служби відмовився від хабаря. Також він одразу повідомив про факт правопорушення правоохоронні органи. Тепер порушнику загрожує підозра за статтею 369 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі.