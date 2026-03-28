Масований наліт дронів на Одесу: є загиблий та зросла кількість постраждалих, серед них – дитина
Росія завдала масованого удару по Одесі, використовуючи ударні безпілотники, у ніч на суботу, 28 березня. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру, відомо про жертву і постраждалих.
Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
Які наслідки атаки на Одесу?
Посадовець повідомив, що загалом внаслідок атаки постраждало щонайменше 11 осіб, серед яких є одна дитина, їм усім надають необхідну допомогу. Також, на жаль, у лікарні від зазнаних травм померла одна людина.
Загалом у місті сталося влучання в дах будівлі одного з пологових будинків, у Приморському районі є значні пошкодження житлового фонду. У будівлях є руйнування балконів, пошкодження скління, а також загоряння.
Водночас керівник МВА Сергій Лисак повідомляє про пожежу у житлових будинках у приватному секторі. Станом на 07:00 усі загоряння ліквідували рятувальники. Загалом пошкоджено понад 10 транспортних засобів.
У Хаджибейському районі зафіксовано загорання квартир та даху п'ятиповерхівки. Також, згідно з оприлюдненою інформацією, у Київському районі пошкоджено нежитлові будівлі та вибито вікна у житлових будинках.
На місцях працюють усі комунальні служби та спецтехніка. Розгорнуто оперативні штаби та мобільні пункти обігріву в автобусах і наметах, де постраждалі отримують усю необхідну допомогу та консультації,
– запевнив він.
Комунальники прибирають наслідки атаки / МВА