На морвокзалі в Одесі зникли дайвери: знайшли лише одного

У районі Одеського морського вокзалу зникли дайвери. Група чоловіків пірнала під воду з пірса.

Про це повідомили місцеві медіа з посиланням на департамент муніципальної безпеки Одеси. Відомо, що трагедія сталася 20 лютого.

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Спустились до корабля

На дні біля морвокзалу в Одесі є судно "Сулина". Воно затонуло в часи Другої світової війни.



Дайвери спустилися до судна в Одесі, яке затонуло / Фото "Новини.LIVE Odesa"

За попередньою інформацією, група дайверів планувала дослідити історичний корабель. Під воду спустилися 5 людей.

Залучили рятувальників

. Вантажне судно "Сулина" збудували в Італії 1939 року, а вже у 1942 році його використовувала Румунія для конвою, тоді ж його нібито затопили радянські війська. Зараз корабель є популярним місцем серед дайверів.

Із п'яти людей, які спускалися під воду, на поверхню випливли лише троє. До пошуків залучили рятувальників-водолазів.



Двоє водолазів самостійно не змогли піднятися на поверхню / Фото "Новини.LIVE Odesa"

Працівникам служби вдалося знайти четвертого дайвера, який втратив свідомість. Його передали медикам та відвезли до лікарні.

Кілька годин п'ятого чоловіка шукали в районі морвокзалу. Тіло знайшли водолази на відстані від берега.

Провалилися під кригу

Інший випадок на воді стався в місті Дніпро 20 лютого. Місцевий житель ловив рибу на річці та провалився під кригу.



Довелось рятувати і поліцейських / Фото ДСНС

Перехожий та поліцейські намагалися допомогти чоловікові й самі опинилися у воді. На місце викликали рятувальників – 13 працівників спецслужби витягли усіх постраждалих з крижаної водойми.



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