Об этом сообщили местные медиа со ссылкой на департамент муниципальной безопасности Одессы. Известно, что трагедия произошла 20 февраля.

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Спустились к кораблю

На дне возле морвокзала в Одессе есть судно "Сулина". Оно затонуло во времена Второй мировой войны.



Дайверы с спустились к затонувшему судну в Одессе / Фото "Новости.LIVE Odesa"

По предварительной информации, группа дайверов планировала исследовать исторический корабль. Под воду спустились 5 человек.

Справка. Грузовое судно "Сулина" построили в Италии в 1939 году, а уже в 1942 году его использовала Румыния для конвоя, тогда же его якобы затопили советские войска. Сейчас корабль является популярным местом среди дайверов.

Привлекли спасателей

Из пяти человек, спускавшихся под воду, на поверхность выплыли лишь трое. К поискам привлекли спасателей-водолазов.



Двое водолазов самостоятельно не смогли подняться на поверхность / Фото "Новости.LIVE Odessa"

Работникам службы удалось найти четвертого дайвера, который потерял сознание. Его передали медикам и отвезли в больницу.

Несколько часов пятого мужчину искали в районе морвокзала. Тело нашли водолазы на расстоянии от берега.

Провалились под лед

Другой случай на воде произошел в городе Днепр 20 февраля. Местный житель ловил рыбу на реке и провалился под лед.



Пришлось спасать и полицейских / Фото ГСЧС

Прохожий и полицейские пытались помочь мужчине, и сами оказались в воде. На место вызвали спасателей – 13 работников спецслужбы вытащили всех пострадавших из ледяной воды.



Основные правила пребывания на водоемах зимой / инфографика 24 канала