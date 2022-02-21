Об этом сообщили местные медиа со ссылкой на департамент муниципальной безопасности Одессы. Известно, что трагедия произошла 20 февраля.

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Спустились к кораблю

На дне возле морвокзала в Одессе есть судно "Сулина". Оно затонуло во времена Второй мировой войны.

Дайвери спустилися до судна в Одесі, яке затонуло
Дайверы с спустились к затонувшему судну в Одессе / Фото "Новости.LIVE Odesa"

По предварительной информации, группа дайверов планировала исследовать исторический корабль. Под воду спустились 5 человек.

Привлекли спасателей

Из пяти человек, спускавшихся под воду, на поверхность выплыли лишь трое. К поискам привлекли спасателей-водолазов.

Двоє водолазів самостійно не змогли піднятися на поверхню
Двое водолазов самостоятельно не смогли подняться на поверхность / Фото "Новости.LIVE Odessa"

Работникам службы удалось найти четвертого дайвера, который потерял сознание. Его передали медикам и отвезли в больницу.

Несколько часов пятого мужчину искали в районе морвокзала. Тело нашли водолазы на расстоянии от берега.

Провалились под лед

Другой случай на воде произошел в городе Днепр 20 февраля. Местный житель ловил рыбу на реке и провалился под лед.

У Дніпрі під воду провалився рибалка, чоловік та поліція
Пришлось спасать и полицейских / Фото ГСЧС

Прохожий и полицейские пытались помочь мужчине, и сами оказались в воде. На место вызвали спасателей – 13 работников спецслужбы вытащили всех пострадавших из ледяной воды.

Правила перебування на водоймах взимку інфографіка
Основные правила пребывания на водоемах зимой / инфографика 24 канала