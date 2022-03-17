Набридло чекати, хлопчики, ходіть до нас, поговоримо, – речник Одеської ОВА про настрої в місті
17 березня 2022 , 12:29Читать новость на русском
Ніч із 16 на 17 березня в Одесі минула спокійно. Однак місцеві не видихають, а активно готуються до зустрічі з ворогом.
В регіоні настрої – дуже бойові. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.
Важливо Ця ніч в Одесі за весь час війни минула спокійно, – речник Одеської ОВА
В Одесі – неймовірний бойовий дух
За його словами, у місті знають ризики щодо дій окупантів, але контролюють ситуацію.
Ми втомилися чекати. Набридло їх (окупантів – 24 канал) виглядати. Махаємо руками, хлопчики, ідіть до нас, поговоримо,
– наголосив Братчук.
Він зауважив, що бойовий дух і настрої в Одесі – дуже потужні. Люди дійсно згуртувалися і готові захищати своє місто.
Братчук розповів про настрої в місті: дивіться відео