В регионе настроения – очень боевые. Об этом в эфире 24 канала рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.
Важно Эта ночь в Одессе за все время войны прошла спокойно, – спикер Одесской ОВА
В Одессе – невероятный боевой дух
По его словам, в городе знают риски касательно действий оккупантов, но контролируют ситуацию.
Мы устали ждать. Надоело их (оккупантов – 24 канал) выглядывать. Машем руками, мальчики, идите к нам, поговорим,
– подчеркнул Братчук.
Он отметил, что боевой дух и настроения в Одессе очень мощные. Люди действительно сплотились и готовы защищать свой город.
Братчук рассказал о настроениях в городе: смотрите видео