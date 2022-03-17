В регіоні настрої – дуже бойові. Про це в ефірі 24 каналу розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

Важливо Ця ніч в Одесі за весь час війни минула спокійно, – речник Одеської ОВА

В Одесі – неймовірний бойовий дух

За його словами, у місті знають ризики щодо дій окупантів, але контролюють ситуацію.

Ми втомилися чекати. Набридло їх (окупантів – 24 канал) виглядати. Махаємо руками, хлопчики, ідіть до нас, поговоримо,

– наголосив Братчук.

Він зауважив, що бойовий дух і настрої в Одесі – дуже потужні. Люди дійсно згуртувалися і готові захищати своє місто.

Братчук розповів про настрої в місті: дивіться відео