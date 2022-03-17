Не було навіть тривоги, тому місцеві мали змогу відпочити. Про ситуацію у регіоні в ефірі 24 каналу розповів речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"Ця ніч, мабуть, вперше з початку великої війни минула в Одесі та області спокійно. Не було сигналів повітряної тривоги", – наголосив Братчук.

Тягнемо ворогів назад, – Братчук

За його інформацією, через затоку літали 2 російських літаки, однак їх вдало збили на Київщині та Хмельниччині. Поки це уточнюється.

"Тобто тягнемо ворогів назад, щоб вони поверталися до пекла, як ми налаштовані в Одесі", – додав він.

Нагадаємо, що окупанти в ніч з 15 на 16 березня обстріляли Одещину. Через бомбардування постраждали 2 особи.

Братчук розповів, як минула ніч в Одесі: дивіться відео