Не было даже тревоги, поэтому местные имели возможность отдохнуть. О ситуации в регионе в эфире 24 канала рассказал спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Эта ночь, пожалуй, впервые с начала большой войны прошла в Одессе и области спокойно. Не было сигналов воздушной тревоги", – подчеркнул Братчук.

Тянем врагов назад, – Братчук

Он отметил, что по его информации через залив летали 2 российских самолета, однако их удачно сбили на Киевщине и Хмельнитчине. Пока это уточняется.

"То есть тянем врагов назад, чтобы они возвращались в ад, как мы настроены в Одессе", – добавил он.

Напомним, что оккупанты ночью с 15 на 16 марта обстреляли Одесскую область. Из-за бомбардировок пострадали 2 человека.

Братчук рассказал, как прошла ночь в Одессе: смотрите видео