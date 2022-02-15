Непридатні для використання: Труханов назвав укриття в Одесі фікцією

Міський голова Одеси відзвітував про стан укриттів для населення. За його словами, майже усі вони непридатні для тривалого використання.

Про це Геннадій Труханов заявив на апаратній нараді 14 лютого. Мер Одеси зазначив, що в укриттях застарілі системи вентиляції, що унеможливлює їх використання.

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Як розповів Геннадій Труханов, приводили споруди територіальної оборони до ладу почали ще в 2015 році. Звідти вивезли сміття, провели водовідведення і водопостачання, щоб ними змогли користуватися люди.

Система вентиляції зроблена ще за часів СРСР і не оновлювалась. Фактично, це фікція,

– наголосив Труханов.

Міський голова пояснив, що в Одесі є 353 споруди територіальної оборони. Із них 85 перебувають в комунальній власності.

Укриття передбачають перебування там людей до 48 годин. Але з наявною системою вентиляції уже за 2 години там неможливо буде дихати.

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Мер Одеси додав, що в місті є ще 87 об'єктів подвійного значення, зокрема паркінги. Обстежити вдалося лише 40 із них, на решту комісію не допустили.

У місті ухвалили рішення про обов'язковий допуск представників муніципалітету, рятувальників та поліції для перевірки таких об'єктів.

Окрім цього, в Одесу приїжджала делегація з Німеччини. Експерти поділилися своїм досвідом.

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Опісля в місті вирішили оновити системи вентиляції в укриттях. Геннадій Труханов зазначив, що це проблема всієї України, тож варто це питання включити в державні програми.

"Ми знайшли виробників нових систем вентиляції. Коштують вони недешево", – додав міський голова Одеси.

Апаратна нарада в Одеській міськраді 14 лютого: дивіться відео