Одесу готують до "кругової оборони": навколо міста зводять протитанкові рови та "зуби дракона"
Ворог не полишає спроб захопити якомога більше українських територій. На всі потенційні загрози з боку країни-агресорки оперативно реагують ЗСУ. Зокрема, йдеться про зведення оборонних споруд поблизу Одеси.
Про це поінформували в Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України.
Що відомо про посилення оборони Одеси?
Військові повідомили, що навколо міста триває завершення будівництва багатокілометрових протитанкових ровів і бліндажів. Також встановлюють колючий дріт, "зуби дракона" та інші інженерні загородження.
Ці заходи є не демонстрацією сили, а превентивним укріпленням, покликаним унеможливити будь-які ілюзії щодо успіху ворожого десанту.
Надійна оборона не підвищує, а знижує ризик того, що ворог в осяжному майбутньому сюди посуне,
– наголосили в управлінні.
Які останні новини Одеси?
Напередодні, 25 травня, окупанти вдарили по місту дронами й балістикою. У міській адміністрації зазначили, що внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Через вибухову хвилю вибито вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.
За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до чотирьох, один із них згодом помер від отриманих травм, попри зусилля лікарів.
Також 25 травня в Одесі місцеві чули вибухи, після чого з'явилися повідомлення про можливу атаку морських дронів на порт і пошкодження фрегата "Дружба".
Однак у ВМС ЗСУ спростували цю інформацію, пояснивши, що в одному з портів здетонував вибухонебезпечний предмет, який не спричинив жертв чи значних руйнувань.