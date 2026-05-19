Ізмаїл уночі зазнав атаки БпЛА: пошкоджено об'єкти портової інфраструктури

Ударні дрони ворога вночі 19 травня вкотре вдарили по Одеській області. Цього разу постраждав Ізмаїльський район.

Про наслідки повідомили в Ізмаїльській РДА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про атаку БпЛА на Одещину 19 травня та її наслідки?

Повітряну тривогу в Одеській області оголошували у різних районах кілька разів уночі 19 травня З повідомлень Повітряних сил було відомо, що російські військові запустили свої дрони-камікадзе на регіон.

Як виявилося, ті націлилися на Ізмаїл. В Ізмаїльському районі тривога тривала приблизно з 1 ночі до 3 ранку.

Як пізніше повідомили у районній державній адміністрації, в Ізмаїлі пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. На щастя, минулося без постраждалих та значних руйнувань.



Наслідки удару по Ізмаїлу / Фото РДА

Де ще були вибухи під час нічної атаки сьогодні?

Масованої атаки зазнало місто Дніпро минулої ночі, 18 травня. Багато годин гриміли вибухи – ворог гатив дронами та балістикою, виникла низка пожежі, є поранені.

А цієї ночі під удар потрапив Харків – постраждали два райони міста, виникли пожежі. Також Балаклія в області зазнала обстрілів, там зайнялася пожежа у нежитловій будівлі.