Серія вибухів прогриміла в Одесі: місто під атакою "Шахедів"
18 березня, 23:48
Оновлено - 23:58, 18 березня

Серія вибухів прогриміла в Одесі: місто під атакою "Шахедів"

Сергій Попович
Основні тези
  • Одесу атакували "Шахеди", місто чує вибухи та роботу ППО.
  • Моніторингові канали повідомляють про понад 20 ударних БпЛА в напрямку Одеси.

Одесу атакують "Шахеди". У місті чутно роботу ППО.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Ввечері 18 березня "Шахеди" атакували Одесу. Працює ППО.

В ОВА закликали мешканців бути в укриттях.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють про понад 20 ударних БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу.

Раніше під атакою дрона опинився Львів

  • Ввечері середи 18 березня російський "Шахед" атакував Львів. Про рух безпілотника на Львів попередив мер міста Андрій Садовий.

  • Близько 22:16 жителі міста почули вибухи. О 22:21 в Золочівському, Львівському та Стрийському районах оголосили відбій загрози.

  • На місці падіння працюють профільні служби, попередньо ніхто не постраждав.

  • Під атакою було Головне Управління СБУ у Львівській області, спричинивши руйнування.