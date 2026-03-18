Серія вибухів прогриміла в Одесі: місто під атакою "Шахедів"
Про це повідомляє Одеська ОВА.
Що відомо про вибухи в Одесі?
В ОВА закликали мешканців бути в укриттях.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про понад 20 ударних БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одесу.
Раніше під атакою дрона опинився Львів
Ввечері середи 18 березня російський "Шахед" атакував Львів. Про рух безпілотника на Львів попередив мер міста Андрій Садовий.
Близько 22:16 жителі міста почули вибухи. О 22:21 в Золочівському, Львівському та Стрийському районах оголосили відбій загрози.
На місці падіння працюють профільні служби, попередньо ніхто не постраждав.
Під атакою було Головне Управління СБУ у Львівській області, спричинивши руйнування.