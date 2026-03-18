Про це повідомляє начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Дивіться також Ворог атакував Київ: уламки дрона впали на дах й пошкодили стіну торгового центру
Що відомо про наслідки атаки "Шахеда" на Львів?
Ввечері 18 березня ворожий "Шахед" атакував Львів. Лунали вибухи від роботи ППО. Безпілотник впав у межах міста.
Локацію падіння знайшли. На місці працюють всі профільні служби.
Попередньо ніхто не постраждав.
Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Що відомо про атаку "Шахеда" на Львів 18 березня?
Ввечері середи 18 березня російський "Шахед" атакував Львів. Про рух безпілотника на Львів попередив мер міста Андрій Садовий.
Близько 22:16 жителі міста почули вибухи. О 22:21 в Золочівському, Львівському та Стрийському районах оголосили відбій загрози.