Не балістика: у ВМС назвали головну загрозу для Одещини

Російські дрони-камікадзе залишаються однією із головних загроз для Одеської області. Ці безпілотники регулярно атакують регіон у нічний час.

Про це в телеетері заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Яка головна загроза для Одещини?

Основною проблемою та загрозою для Одеської області є ворожі дрони-камікадзе. Втім, Плетенчук запевнив, що сили протиповітряної оборони, включно із підрозділами ВМС, регулярно відбивають нічні атаки ворожих безпілотників.

Водночас заходи із посилення обороноздатності Одеси та області тривають у плановому, штатному режимі.

Щодо укріплень – це планові заходи. Основна наша проблема зараз – це застосування з боку росіян дронів-камікадзе, якими вони тероризують Одещину,

– уточнив він.

Речник також додав, що наразі окупаційні війська концентрують удари на портовій, критичній та цивільній інфраструктурі регіону. Водночас, за словами Плетенчука, інтенсивність використання балістичних ракет дещо зменшилася.

Важливо! Плетенчук закликав мешканців і гостей регіону бути обережними на узбережжі та дотримуватися правил безпеки. У разі виявлення у воді чи на березі підозрілих предметів, які можуть бути мінами, слід одразу відійти на безпечну відстань щонайменше 1 кілометр і повідомити екстрені служби за номерами 101 або 102.

Останні атаки на Одещину: деталі

Ввечері 1 червня ворожі війська атакували цивільну інфраструктуру Одещини. Зокрема руйнувань зазнало пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. В медзакладі було пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Вранці 1 червня під обстрілом опинився Білгород-Дністровський. У місті зазнали пошкоджень адміністративні будівлі та заклад охорони здоров'я.

Ввечері 31 травня ударні безпілотники поцілили в житлову та промислову інфраструктуру Одеси. Внаслідок влучання у перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку було частково зруйновано квартири, фасад та балкони з 1 по 4 поверх. На жаль, під час атаки також постраждало двоє мешканців.