Про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Які об'єкти опинилися під ударом?

Олег Кіпер повідомив, що росіяни завдали чергового цинічного удару по цивільній інфраструктурі півдня Одещини.

В результаті атаки пошкоджено пологове відділення та адміністративні будівлі лікарні. За даними ОВА, в медзакладі було пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон.

У відділенні перебували 6 породіль із немовлятами, одна жінка – при пологах. На щастя, пацієнтки та персонал не постраждали,

– додав Кіпер.

Наразі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків.

