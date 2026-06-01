Про це "РБК-Україна" повідомили поінформовані джерела.

Як часто може атакувати Росія?

Погрози росіян прозвучали після одного з наймасштабніших обстрілів Києва та області 24 травня. Тоді ворог заявив, що битиме "систематично та послідовно" по об'єктах ЗСУ і по центрах прийняття рішень в українській столиці.

У Москві це назвали "помстою" на удар Сил оборони по штабу російського підрозділу "Рубікон" в окупованому Старобільську на Луганщині. До того ж росіяни заявляли, що Україна нібито била по гуртожитку та "мирних дітях", нагадало видання.

Проте у пріоритеті Кремля не лише військові об'єкти. Адже били вони й по енергетичній інфраструктурі, об'єктах газовидобутку, аеродромах, залізничній та транспортній інфраструктурі, а також цивільних будівлях. Джерела видання заявили, що удари росіян по таких об'єктах, ймовірно, будуть тривати й надалі.

Співрозмовники оцінюють, що у російської армії є ресурс, щоб масовано атакувати Україну дронами та ракетами в середньому кожні 5 – 10 днів. І це враховуючи час на розвідку та аналіз цілей.

Зазначається, що Україна має ресурси для боротьби з безпілотниками, але стикається з дефіцитом ракет для перехоплення балістичних цілей.

Нагадаємо, останніми днями Володимир Зеленський неодноразово попереджав українців про загрозу російського масованого обстрілу. За його словами, Київ завжди знає, коли Росія готується до комбінованого удару, тому звертається до громадян із застереженнями.

Український президент пояснив, що про можливі атаки відомо завдяки обміну розвідданими зі США та європейськими союзниками. Але визнав, що неможливо на 100 відсотків знати, коли саме буде обстріл.