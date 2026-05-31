Професор міжнародної політики Інституту Клінтона Скотт Лукас розповів 24 Каналу, що посіпаки Путіна активізувалися з погрозами після вибухів в Старобільську 22 травня. Тоді загинули студенти тамтешнього педагогічного коледжу. І Росія агресивно звинувачує в цьому Україну.

Чого добивається Росія?

Російська пропаганда упродовж всього тижня висвітлює події в Старобільську та намагається очорнити Україну. Також росіяни тепер хочуть виставити себе в ролі "жертви", аби виправдати свій терор по Києву та інших містах.

Тепер в Росії показують, що вони нібито "жертви". Так вони можуть спробувати посилити свої атаки по тому ж Києву, які і так ведуть вже багато років,

– зазначив Лукас.

Зверніть увагу! В ніч на 24 травня Росія завдала масованої атаки по Україні. Тоді ворог запустив понад 600 безпілотників та 90 ракет різних типів.

Паралельно президент Володимир Зеленський направив лист до Дональда Трампа та Конгресу США щодо нестачі протиповітряної оборони. І тут може бути певний прихований сенс.

В листі є й політичний аспект. Зеленський розуміє, що американці зараз багато зробити не зможуть, адже протиракети йдуть на Близький Схід. В політичному плані це спроба нагадати Трампу і Конгресу, що Росія продовжує атакувати українців кожного дня. Це спроба не дати Росії маніпулювати ситуацією,

– вважає Лукас.

Додамо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю заявив, що Росія втрачає ініціативу на полі бою, а її втрати продовжують зростати. Ця тенденція може відкрити умови для того, аби вийти на дипломатичне врегулювання війни до зими.