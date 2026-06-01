Об этом "РБК-Украина" сообщили информированные источники.

Как часто может атаковать Россия?

Угрозы россиян прозвучали после одного из самых масштабных обстрелов Киева и области 24 мая. Тогда враг заявил, что будет бить "систематически и последовательно" по объектам ВСУ и по центрам принятия решений в украинской столице.

В Москве это назвали "местью" на удар Сил обороны по штабу российского подразделения "Рубикон" в оккупированном Старобельске Луганской области. К тому же россияне заявляли, что Украина якобы била по общежитию и "мирным детям", напомнило издание.

Однако в приоритете Кремля не только военные объекты. Ведь били они и по энергетической инфраструктуре, объектах газодобычи, аэродромах, железнодорожной и транспортной инфраструктуре, а также гражданских зданиях. Источники издания заявили, что удары россиян по таким объектам, вероятно, будут продолжаться и в дальнейшем.

Собеседники оценивают, что у российской армии есть ресурс, чтобы массированно атаковать Украину дронами и ракетами в среднем каждые 5 – 10 дней. И это учитывая время на разведку и анализ целей.

Отмечается, что Украина имеет ресурсы для борьбы с беспилотниками, но сталкивается с дефицитом ракет для перехвата баллистических целей.

Напомним, последние дни Владимир Зеленский неоднократно предупреждал украинцев об угрозе российского массированного обстрела. По его словам, Киев всегда знает, когда Россия готовится к комбинированному удару, поэтому обращается к гражданам с предостережениями.

Украинский президент объяснил, что о возможных атаках известно благодаря обмену разведданными с США и европейскими союзниками. Но признал, что невозможно на 100 процентов знать, когда именно будет обстрел.