На Одещині депутат "похвалився" фото на тлі новорічного привітання Путіна

В Одеській області депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віталій Градінар сфотографувався біля телевізора. На екрані у той час йшло новорічне привітання Володимира Путіна.

Палким прихильником очільника держави-агресорки є депутат із Болградської райради Віталій Градінар.

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Депутат з Одещини сфотографувався на тлі привітання Путіна

За менш ніж годину до Нового року Градінар вирішив привітати всіх зі святом.

З Новим Роком, друзі! Миру і процвітання всім нам,

– написав він.

До допису представник "Опозиційної платформи – За життя" прикріпив фотографію. На ній він зі стаканом у руках позує на тлі екрану телевізора. У той час там з новорічним привітанням виступав Володимир Путін.

Під дописом користувачі мережі вітали Градінара з Новим роком, навіть хвалили ідею фото.



На Одещині депутат сфотографувався на тлі привітання Путіна / Фейсбук Віталія Грабінара

Чергова скандальна заява Киви про Україну й Росію: коротко

Наприкінці 2021 року одіозний Ілля Кива зробив чергову скандальну заяву. Проросійський політик вважає, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу" з країною-агресоркою.

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