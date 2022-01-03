Горячим сторонником главы государства-агрессора является депутат из Болградского райсовета Виталий Градинар.

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Депутат из Одесской области сфотографировался на фоне поздравления Путина

За менее чем час до Нового года Градинар решил поздравить всех с праздником.

С Новым Годом, друзья! Мира и процветания всем нам,

– написал он.

К сообщению представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" прикрепил фотографию. На ней он со стаканом в руках позирует на фоне экрана телевизора. В то время там с новогодним поздравлением выступал Владимир Путин.

Под публикацией пользователи сети поздравляли Градинара с Новым годом, даже хвалили идею фото. Видимо, комментарии писали такие же сторонники России и Путина, как и сам депутат.



В Одесской области депутат сфотографировался на фоне поздравления Путина / Фейсбук Виталия Градинара

Очередное скандальное заявление Кивы об Украине и России: коротко

В конце 2021 года одиозный Илья Кива сделал очередное скандальное заявление. Пророссийский политик считает, что Украина должна стать частью "Славянского союза" со страной-агрессоршей.

Нардеп отметил, что "славянские народы" якобы должны объединиться для противостояния Западу, так как Украина сейчас "колонизирована". "Россия же якобы может сыграть ключевую роль в ее будущем.

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