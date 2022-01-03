Палким прихильником очільника держави-агресорки є депутат із Болградської райради Віталій Градінар.
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Депутат з Одещини сфотографувався на тлі привітання Путіна
За менш ніж годину до Нового року Градінар вирішив привітати всіх зі святом.
З Новим Роком, друзі! Миру і процвітання всім нам,
– написав він.
До допису представник "Опозиційної платформи – За життя" прикріпив фотографію. На ній він зі стаканом у руках позує на тлі екрану телевізора. У той час там з новорічним привітанням виступав Володимир Путін.
Під дописом користувачі мережі вітали Градінара з Новим роком, навіть хвалили ідею фото.
На Одещині депутат сфотографувався на тлі привітання Путіна / Фейсбук Віталія Грабінара
Чергова скандальна заява Киви про Україну й Росію: коротко
Наприкінці 2021 року одіозний Ілля Кива зробив чергову скандальну заяву. Проросійський політик вважає, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу" з країною-агресоркою.
Нардеп зазначив, що "слов'янські народи" нібито мають об'єднатися для протистояння Заходу, адже Україна зараз є "колонізованою". "Росія ж буцімто може відіграти ключову роль у її майбутньому.
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