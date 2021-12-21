На Одещині міськрада купила гібридний кросовер за майже 1,2 мільйона гривень

Березівська міська рада Одеської області придбала повнопривідний кросовер Toyota RAV4 2.5 Hybrid. Вартість автівки становила 1,17 мільйона гривень.

Відповідний тендер відбувся наприкінці минулого тижня, 17 грудня. Переможцем тендеру стала фірма ТОВ "ВіДі Пальміра" Віталія Джуринського.

Важливо Ціна зросла у 15 разів: на Львівщині продали державний спиртзавод за рекордну суму

Що відомо про авто

Автомобіль матиме підігрів передніх сидінь, аудіо систему JBL, оздоблення сидінь – штучна шкіра, електронне дзеркало заднього огляду Smart View Mirror, підігрів лобового скла, двозонний клімат-контроль, 8″ TFT сенсорний дисплей, перемикач режимів керування.

Хто саме буде їздити за кермом цього авто, наразі невідомо. Автомобіль повинні доставити не пізніше 25 грудня 2021 року.



Характеристики автомобіля / Фото "Prozorro"

Чи не переплатила міська рада

В українських автосалонах такий автомобіль у комплектації, яку придбала міська рада, продають за 1,19 мільйона гривень. Натомість Березівська міська рада Одеської заплатила за нього дещо більше менше – 1,175 мільйона гривень.