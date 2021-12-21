Соответствующий тендер состоялся в конце прошлой недели, 17 декабря. Победителем тендера стала фирма ООО "ВиДи Пальмира" Виталия Джуринского.

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Что известно об авто

Автомобиль будет иметь подогрев передних сидений, аудио систему JBL, отделку сидений – искусственная кожа, электронное зеркало заднего вида Smart View Mirror, подогрев лобового стекла, двухзонный климат-контроль, 8″ TFT сенсорный дисплей, переключатель режимов управления.

Кто именно будет ездить за рулем этого авто, пока неизвестно. Автомобиль должен быть доставлен не позднее 25 декабря 2021 года.

Характеристики автомобиля / Фото "Prozorro"

Не переплатил ли городской совет

В украинских автосалонах такой автомобиль в комплектации, в которой приобрел городской совет, продают за 1,19 миллиона гривен. В то же время Березовский городской совет Одесской области заплатил за него несколько меньше – 1,175 миллиона гривен.

Интересно! В Одесской области правоохранители подозревают чиновников в присвоении бюджетных средств на питание детей. Выяснилось, что в школы и садики закупали продукты по завышенным ценам. Сделки заключили на 23 миллиона гривен.