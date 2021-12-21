Відповідний тендер відбувся наприкінці минулого тижня, 17 грудня. Переможцем тендеру стала фірма ТОВ "ВіДі Пальміра" Віталія Джуринського.

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Що відомо про авто

Автомобіль матиме підігрів передніх сидінь, аудіо систему JBL, оздоблення сидінь – штучна шкіра, електронне дзеркало заднього огляду Smart View Mirror, підігрів лобового скла, двозонний клімат-контроль, 8″ TFT сенсорний дисплей, перемикач режимів керування.

Хто саме буде їздити за кермом цього авто, наразі невідомо. Автомобіль повинні доставити не пізніше 25 грудня 2021 року.



Характеристики автомобіля / Фото "Prozorro"

Чи не переплатила міська рада

В українських автосалонах такий автомобіль у комплектації, яку придбала міська рада, продають за 1,19 мільйона гривень. Натомість Березівська міська рада Одеської заплатила за нього дещо більше менше – 1,175 мільйона гривень.

Цікаво! На Одещині правоохоронці підозрюють посадовців у привласненні бюджетних коштів на харчуванні дітей. З'ясувалося, що в школи та садочки закупляли продукти за завищеними цінами. Угоди уклали на 23 мільйони гривень.