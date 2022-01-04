На Одещині молодик пограбував пошту на 800 тисяч та збив поліцейського

У скоєнні надзвичайно нахабного злочину підозрюють 22-річного чоловіка. Він нібито пограбував відділення пошти у селі Великий Дальник на Одещині, а згодом – чинив опір при затриманні.

Як тільки поліцейські дізналися про пограбування відділення пошти, на місце події вирушили слідчі. Правоохоронці досить швидко склали орієнтування на ймовірного зловмисника та передали інформацію всім поліцейським регіону.

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Досить швидко автівку з підозрюваним перехопили на стаціонарному посту поліції на в'їзді до Одеси.

Наїхав на поліцейського та втік



Поліцейські вилучили всю суму, яку зловмисник забрав з пошти / Фото поліції Одеської області

За даними поліції, чоловік продерся до приміщення пошти, коли там нікого не було. Після цього він зламав дверцята сейфу та забрав з нього 800 тисяч гривень.

Слідчі стверджують, що під час затримання молодик поводився зухвало та навіть зміг втекти. Він натиснув на педаль газу та збив одного з поліцейських, після чого уїхав.

Згодом зловмисник кинув автівку у серед місті. Всередині поліцейські знайшли звичайний будівельний інструмент та інші речові докази причетності чоловіка до злочинної діяльності.

Самого водія з викраденими коштами оперативники затримали пізніше. Він нібито намагався втекти до Болградського району, звідки родом.



Чоловік пограбував пошту за допомогою звичайних інструментів / Фото поліції Одеської області

Зловмиснику інкримінують скоєння крадіжки в особливо великих розмірах, а також насильство щодо працівника поліції.

Підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою без можливості внесення застави.

За скоєне молодикові загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі правоохоронці намагаються з'ясувати, чи був чоловік у змові з кимось, а також перевірятимуть його на причетність до інших подібних злочинів.

Дивіться відео з чоловіком, який пограбував пошту та напав на поліцейського: