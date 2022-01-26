На Одещині п'яний водій злетів у кювет і перекинувся: загинула молода дівчина

В Ізмаїльському районі Одещини сталася трагічна ДТП. Там авто з п'яним водієм злетіло в кювет і перекинулось.

Як наслідок загинула пасажирка цього чоловіка. На місце одразу викликали рятувальників. Також прибули правоохоронці, які з'ясовували обставини трагедії.

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Одразу відправили на експертизу

Аварія сталася на автодорозі Спаське-Вилкове вночі 25 січня. У ДСНС Одещини зазначили, що виклик їм надійшов о 4:45. Рятувальники були потрібні, щоб витягнути перекинутий автомобіль.

Співмешканці водія, яка загинула, було 27 років. А ось сам керманич відбувся лише незначними травмами.

Те, що він сів за кермо автомобіля напідпитку, вже підтвердила експертиза. Чоловіка негайно затримали та невдовзі мають обрати запобіжний захід.

Що загрожує за такий вчинок

Чоловікові також уже оголосили підозру. Справу розслідують за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху в стані сп'яніння, яка спричинили смерть потерпілого. Якщо вину затриманого зможуть довести в суді, йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення.

Кілька жорстких ДТП нещодавно

Також під ранок 25 січня неподалік від селища Глеваха на трасі Одеса – Київ сталася інша серйозна аварія. Там водій Toyota Camry не впорався з керуванням та перекинув машину. На щастя, ніхто не загинув, проте були постраждалі.

На Столичному шосе у Голосіївському районі Києва сталася карколомна аварія. Там вдень 24 січня водій легковика Peugeot 607 на великій швидкості протаранив два дерева. Хоч автомобіль був жахливо понівечений, керманич вижив.

А зранку 21 січня сталося жорстке зіткнення легковика та фури біля села Погоріле на Харківщині. Легковий автомобіль зім'яло вщент. Як наслідок, одразу загинув його водій. Щоб дістати тіло, знадобилися рятувальники.

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